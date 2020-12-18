На Ленинградском проспекте столкнулись 4 автомобиля

В российской столице было зарегистрировано серьезное ДТП. По данным прессы, на Ленинградском проспекте столкнулись четыре машины.
Из-за случившегося пришлось перекрыть несколько полос движения. Движение в сторону центра осложнено, пишет Москва 24.
В российской столице было зарегистрировано серьезное ДТП. По данным прессы, на Ленинградском проспекте столкнулись четыре машины.
Из-за случившегося пришлось перекрыть несколько полос движения. Движение в сторону центра осложнено, пишет Москва 24.
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