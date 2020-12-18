В Москве мигрант протаранил машину скорой помощи

В ночь на 18 декабря на перекрестке возле дома №65 на Нижней Первомайской улице на востоке Москвы столкнулись легковушка Hyundai и машина скорой помощи, передает "Царьград". В результате ДТП пострадали трое человек – водитель скорой и два фельдшера.
Сообщается, что за рулем иномарки сидел водитель-мигрант. По предварительным данным, он выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. Полиция проверяет все обстоятельства аварии.
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