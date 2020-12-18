Внезапное потепление привело к множеству аварий из-за гололеда

На дорогах сразу в нескольких регионах России сложилась крайне непростая ситуация, передает Пятый канал. Причина всему – неожиданное потепление в середине декабря. В результате на проезжей части образовался гололед, который стал причиной многих ДТП. Опасность поскользнуться и получить травму подстерегает и пешеходов.
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