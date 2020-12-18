KIA MOHAVE: Корейское наступление.

KIA – корейский автопроизводитель с отличными позициями на мировом рынке автомобилей и великолепными – на российском. Лично я привык видеть автомобили KIA исключительно в эконом сегменте, за исключением KIA Quoris,который меня приятно поразил, находясь в бизнес-классе Яндекс. такси. Услышав, что KIA запустили модель Mohave, чтобы хорошенько потрясти рынок престижных внедорожников, я сразу захотел познакомиться с этим автомобилем. Ведь, в конце концов, девиз компании KIA переводится как “Искусство удивлять”.



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Во-первых, автомобиль крупный. Без малого пять метров, он вмещает три ряда сидений, на которых можно очень комфортно разместиться, даже если природа наградила вас длинными ногами. Во-вторых, автомобиль красив. Решетка радиатора, продолжающаяся в широкие мощные фары и ребра на капоте создают интересный и стильный рисунок.

С кормы машина смотрится великолепно. Фары и задние фонари всегда были местом для импровизации и удовлетворения тяги к прекрасному. Так вот, сделать прекрасно – получилось!

КАК ВНУТРИ:

KIA не перестает удивлять и внутри. Салон просто роскошный: прекрасная компоновка, деревянные неполированные (это важно!) вставки, кожаные сиденья с натуральным отстроченным кантом и два громадных дисплея: на торпедо и на месте приборной панели. Что еще может быть нужно?

Эргономика отличная. За шестичасовой путь до парка “Никола Ленивец”, где мы с командой решили снять ролик про автомобиль, и обратно остановок чтобы размять спину делать не пришлось. Сиденья удобные, со всеми необходимыми регулировками, а все элементы управления находятся именно там, где и должны быть.

Это машина для большой семьи. Если вас больше пяти человек, можно поднять задний ряд сидений, который, несмотря на то, что сиденья складные, предлагает комфортную посадку. Место для ног тоже есть, что не так часто встречается в подобном формате.

Бортовой компьютер на высоте. Огромный сенсорный экран, почти моментальная реакция интерфейса, и очень продуманное меню с заглавной страницей, отображающей самую главную для путешествия информацию, и логичным разделением веток дополнительных функций. Кстати, все передовые ассистенты водителя здесь есть: и против заноса, и активный круиз контроль с удержанием полосы и дистанции, и адаптация подвески и коробки под различные типы пересеченной местности. Но среди всего этого добра нашлись две функции, которые я не видел. Во-первых, вещание в салон. При нажатии на кнопку речь водителя начинает звучать в задних динамиках. Это очень удобно, особенно при попытке достучаться до друзей, выпивающих на третьем ряду салона.

Вторая функция тоже связана со звучанием: это тихий режим в салоне. При включении тихого режима задние динамики отключаются, а в передних остаются только средние и верхние частоты на минимальной громкости. Полезно, если задние пассажиры спят, а водитель хочет послушать новости, например.

КАК ЕДЕТ:

Вы знаете, от рамного внедорожника с движком 249 лошадиных сил, я такой прыти не ожидал. Видимо, виной тому мощный крутящий момент, присущий дизельным агрегатам. Да и с трехлитровым V6 шутки шутить не получится. Кстати, тут без вариантов: на все возможные комплектации автомобиля ставится только этот двигатель.

Восьмиступенчатая АКПП помогает разгонять автомобиль динамично и плавно. В спортивном режиме подвеска становится жестче, руль тяжелее, а двигатель начинает работать с характерным спортивным звуком, что, опять же, для внедорожника необычно, хоть и приятно. 8,7 секунды – время разгона этого автомобиля до 100 км/ч, и для данного класса это весьма неплохо.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика Lexicon – система премиум-класса с 14 динамиками объемного звучания и сабвуфером. При попытке сделать “ну очень хорошо”, слегка переборщили с басами, но их как раз можно прибрать на две единицы и получить звучание близкое к идеальному.

КАК ГИТАРА:

В завершение, пару слов о пространстве сзади. Даже при сложенных задних сиденьях объем багажного отделения составляет 350 литров, что позволяет отлично разместить инструмент в жестком дорожном кейсе. При сложенном же заднем ряде в KIA Mohave можно уложить роту солдат!

ВЫВОДЫ:

Автомобиль KIA Mohave – автомобиль с отличным сочетанием цены и качества. Не каждый день рамный внедорожник премиум класса можно купить за 3 709 900 рублей (стоимость автомобиля на тесте), согласитесь. Думаю, что для российского автомобильного рынка запуск этого автомобиля – событие.

Удобный и оборудованный всеми последними техническими новинками, автомобиль порадует водителя в поездках на дальние дистанции: совсем скоро я выложу видеоотчет о путешествии в глубокое Подмосковье для того, чтобы испытать этот автомобиль в деле.