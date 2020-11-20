В провалившейся под лед машине погибли ребенок и беременная девушка

Неподалеку от населенного пункта Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошло ДТП со смертельным исходом. Под лед реки Северная Сосьва провалился автомобиль Chevrolet Niva, передает сайт VSE42.RU. В машине в момент ЧП находились шесть человек, из которых трое – дети. Спастись удалось лишь четверым. Двое – рожденный в 2020 году младенец 2020 и ехавшая в роддом беременная девушка – погибли. Подробности и причины трагедии устанавливаются.
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