Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария

Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 "Дон" столкнулись легковой автомобиль Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик Scania и микроавтобус Mercedes, передает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого легковушка врезалась в ПАЗ. Микроавтобус, шедший с Renault, съехал в резерв дороги.
Как сообщает RT, в результате ДТП погибли два человека: водитель ПАЗ и Mercedes. Еще семь участников аварии получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства случившегося, передает Life.
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