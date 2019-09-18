В Уфе автомобиль насмерть сбил рабочего

В минувший вторник, 17 сентября, в Уфе автомобилист совершил наезд на рабочего, который укладывал на проезжей части асфальт. Водитель скрылся с места происшествия.
Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Полицейские задержали автомобилиста. В настоящее время ведется расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.
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