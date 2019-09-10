В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек

В Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария. На трассе "Самара-Уфа-Челябинск" столкнулись грузовик и легковушка.
В результате ДТП водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.
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