В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист

В минувшее воскресенье, 4 августа, в Уфе столкнулись легковушка "ВАЗ-2110" и мотоцикл Wanqiang. Авария произошла на улице Авроры.
По предварительной информации, при выезде со двора автомобиль врезался в мотоцикл. В результате пострадал байкер. Мужчину доставили в больницу. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются, передает ToDay News Ufa.
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