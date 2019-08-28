В Прокопьевске опаздывающий домой школьник угнал автомобиль

В Кемеровской области школьник угнал машину, чтобы добраться домой. Брошенный автомобиль был обнаружен на обочине дороги.
Известно, что школьник находился в гостях в центре города. Около полуночи он решил приехать домой, но не смог заказать такси. Тогда девятиклассник "позаимствовал" припаркованный автомобиль с открытой пассажирской дверью. В адрес юного угонщика возбуждено уголовное дело, пишет сайт VSE42.RU.
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