Пострадали дети: в Башкирии произошла серьезная авария

В минувший вторник, 30 июля, в Миякинском районе Башкирии произошла серьезная авария. В деревне Култай-Каран мотоцикл ИЖ "Планета" врезался в трактор, припаркованный на обочине.
В результате аварии пострадали мотоциклист и два пассажира. Все они являются несовершеннолетними. По предварительной информации, подростки ехали без шлемов. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, передает ToDayNews Ufa.
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