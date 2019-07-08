Четверо пострадавших: в Башкирии две иномарки столкнулись лоб в лоб

В субботу, 6 июля, в Туймазинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 17-м километре дороги Туймазы-Серафимовка столкнулись лоб в лоб иномарки Nissan Almera и Renault Logan.
В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира автомобиля Renault Logan. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, передает ToDayNews Ufa.
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