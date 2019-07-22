Определены самые угоняемые машины в России

По данным компании "Ренессанс Страхование", в текущем году лидером по числу угонов стал седан Hyundai Solaris. Чем дешевле транспортное средство, тем выше на него спрос у преступников.
Недорогие машины сразу разбирают на детали, поскольку это затрудняет их дальнейший розыск. С премиальными иномарками все гораздо сложнее – их стараются как можно скорее переправить в другие регионы или за границу, сообщает URA.ru.
По утверждению RT, заслуженное второе место достается седану Kia Rio, а бронзу забирает Kia Ceed. В список вошли и другие марки: Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.
"Смещение интереса угонщиков в сторону доступных автомобилей связано с повышением стоимости запчастей и роста спроса на подержанные детали", – цитирует управляющего директора по автострахованию Сергея Демидова газета "Известия".
В свою очередь HCH пишет, что недорогие иномарки чаще всего угоняют в провинции. А в Москве и Санкт-Петербурге устойчивым спросом у злоумышленников пользуются автомобили премиум-класса: к примеру, BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado.
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