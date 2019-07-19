В Удмуртии пьяный мужчина угнал машину с овощами

Житель Удмуртии угнал автомобиль "ГАЗ" с находящимися в нем фруктами и овощами. Известно, что подозреваемый работает водителем у одного из предпринимателей Ижевска.

Уточняется, что мужчина тайно похитил автомобиль ночью. На похищенном транспортном средстве он уехал в Можгинский район, где продал продукты. Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет ИА "Удмуртия".