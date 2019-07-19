В Башкирии в ДТП пострадали дети

В Башкирии произошло страшное ДТП. В кювет вылетела иномарка.

Известно, что пострадали двое взрослых и трое детей. Уточняется, что на автодороге Самара-Уфа-Челябинск слетела с дороги иномарка “Hyundai Elantra”. Машина вылетела в кювет. В итоге водитель, его жена и три их дочери были госпитализированы, пишет ToDay News Ufa.

