В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал школьник

В Башкирии водитель грузовика совершил наезд на маленького ребенка, который переходил дорогу с велосипедом. ДТП случилось в Сибае на улице Пионерской.

Школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Позднее выяснилось, что водитель был лишен прав полтора года назад за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Точные причины и обстоятельства аварии уточняются, передает ToDayNews Ufa.