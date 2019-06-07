Водитель скончался на месте: в Башкирии машина влетела в дерево

В минувший четверг, 6 июня, иномарка Kia Cerato слетела с дороги и врезалась в дерево. Авария произошла на 13-м километре трассы Шаран – Токбердино.
В результате ДТП погиб водитель. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает ToDay News Ufa.
Звезды пожали друг другу руки
Легендарная российская рок-группа выступит в клубе "ГлавClub Green Concert"
Модный эксперт высказал свое мнение
Фемида поставила точку в затянувшемся споре
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Мастурбирую во время секса
Хочу уехать из России.
Хочу замуж
Оральный секс
Можно ли убежать от темного прошлого?
Вещи из секондхенда
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
В каком возрасте мужик взрослеет?
Закрутила роман с турком, я замужем
Должна ли я содержать мать?
Сделать аборт в тайне от мужа
Подруга увела моего мужа.
марина рыгает на уроках и мешает мне
Хочет секс даже когда болею
Зачем скрывать своих детей?
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Должен отслужить в армии
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Прямолинейнвая подруга
Можно ли завидовать сестре родной?
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Не обрадовался подарку
Как побороть лень?