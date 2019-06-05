В Башкирии в аварии пострадали два человека

Во вторник, 4 июня, в башкирском городе Салавате автомобиль Hyundai Sonata вылетел на газон и перевернулся. В момент аварии в салоне иномарки находились водитель и два пассажира. Автомобилист скрылся с места происшествия. Двое людей получили травмы.
В данный момент следователи ведут поиски водителя легковушки. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, передает ToDay News Ufa.
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