В Башкирии женщина насмерть разбилась в ДТП

В понедельник, 24 июня, в Чишминском районе Башкирии водитель Daewoo Matiz съехала в кювет. В результате автомобиль опрокинулся и столкнулся с электроопорой.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ToDayNews Ufa.