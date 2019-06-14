В Башкирии в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

В минувший четверг, 13 июня, в Учалинском районе Башкирии произошло ДТП. В селе Имангулово мотоцикл "Ирбис" столкнулся автомобилем "Лада Калина".
В результате аварии пострадали два водителя. Их доставили в местную больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, передает ToDay News Ufa.
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