В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали два человека

В минувший понедельник, 10 июня, в Дуванском районе Башкирии маршрутка столкнулась с автобусом, который стоял на проезжей части. Авария произошла на 73-м километре дороги Кропачево – Месягутово – Ачит.

В результате ДТП пострадали водитель маршрутки и пассажир автобуса, последнего госпитализировали. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии, передает ToDay News Ufa.