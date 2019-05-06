В Башкирии водитель уснул за рулем и попал в серьезное ДТП

В минувшее воскресенье, 5 мая, на 124-ом километре трассы "Магнитогорск-Ира" в Баймакском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Автомобиль "Субару Форестер" съехал в кювет. Согласно предварительной информации, водитель уснул за рулем.
В результате аварии пострадали четверо человек, двое из них – маленькие дети. Пассажиров госпитализировали. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося, передает ToDay News Ufa.
Самолет "Аэрофлота" сгорел при вынужденной посадке
Всему виной жара
Шоумен продолжает травлю знаменитой семьи
Она отреагировала на новость об авиакатастрофе
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
Кушаю на ночь
Женское домиирование
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Вегетарианцы долго не живут
Много глупых парней
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Отдай миллион!
отношения
У меня страх перед насекомыми.
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
почему всё так сложно?
горит лес
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?