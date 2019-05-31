В Башкирии пьяный лихач убил пожилую женщину

В Башкирии пьяный водитель на иномарке влетел участок частного дома. В результате ЧП погибла 71-летняя женщина.

Лихач уверяет, что во всем виновата собака, якобы выбежавшая на проезжую часть. Правоохранителям предстоит провести тщательное расследование, передает ToDay News Ufa.