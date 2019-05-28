В Уфе автоледи насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина на внедорожнике сбила ребенка на велосипеде. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.
Уточняется, что ребенок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель внедорожника уже задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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