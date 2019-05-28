Гибридный Lexus RX 450h Exclusive: революция в стиле "люкс"
Одной из отличительных черт Lexus RX стало применение электродвигателей в дополнение к основному бензиновому двигателю. Первые гибридные кроссоверы Lexus RX 450h были представлены публике в 2007 году как топовая модель в линейке и сразу привлекли внимание покупателей своей экономичностью и экологичностью.
Нынешнее поколение Lexus RX 450h радикальным образом отличается от предшественников, прежде всего визуально. Сдержанный облик автомобиля предыдущих поколений сменился ярким экстравагантным дизайном с уклоном в спортивность и модные тенденции японского промышленного дизайна. Достоверно известно, что в руководстве Lexus сознательно решились на экстремальное обновление экстерьера RX, хотя уже были готовы к производству пресс-формы для изготовления кузовных панелей по ранее утвержденному дизайну, продолжавшему традиции предшественников. И надо отметить, что риск и дополнительные расходы оказались полностью оправданы.
Новый Lexus RX 450h легко узнаваем по огромной разверстой пасти решетки радиатора и оригинальной "парящей" над кузовом линией крыши. Новые оригинальные светодиодные фары, вырубленные словно самурайским мечом геометрические линии кузова, в сочетании с плавными изгибами поверхности, придают машине элегантную футуристичность, не оставляющую никого равнодушным.
Салон Lexus RX 450h также был полностью переработан и является образцом роскоши и функциональности. В топовой комплектации Exclusive, стоимостью чуть более пяти миллионов рублей, которую тестировали "Дни.ру", есть практически все опции и фишки, которые только могут быть в современном автомобиле премиального класса. Здесь имеется проекционный экран, акустическая система Mark Levinson с 15-ю динамиками, большой экран мультимедийной системы, беспроводная зарядка для гаджетов, панорамная стеклянная крыша, электрорегулировки всего и вся, включая задние сиденья, деревянные вставки с лазерной гравировкой, динамическая система подсветки салона и многое другое.
По удобству, пространству для водителя и пассажиров, качеству используемых материалов и отделки Lexus RX 450h сложно найти конкурентов в своем классе. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают пассивные и активные электронные системы, в том числе 10 подушек безопасности, система мониторинга слепых зон в зеркалах, система распознавания дорожных знаков и система помощи при движении задним ходом.
Гибридная силовая установка, состоящая из бензинового мотора V6 3.5 литра и двух электродвигателей, расположенных на передней и задней оси, суммарно выдает 313 лошадиных сил, которые разгоняют авто до сотни за 7.7 сек. Тем не менее, никакого желания погонять этот автомобиль не вызывает. На нем хочется плыть по асфальту, включив адаптивный круиз-контроль, как на дорогой яхте по океану.
Благодаря солидному весу, в том числе из-за груза аккумуляторных батарей и электродвигателей, подключаемому полному приводу, прекрасной шумоизоляции и комфортной адаптивной подвеске, происходящее за окнами Lexus RX 450h воспринимается отстраненно и не навязчиво. Высокая посадка и почти 20 сантиметров дорожного просвета позволяют чувствовать себя вполне уверенно как на трассе, так и на легком бездорожье.
Если вам важно ощущение комфорта и надежности как за рулем, так и на пассажирских местах, при этом вам не чужды модные тенденции и хочется подчеркнуть свой статус состоявшегося человека настоящим японским качеством, то премиальный Lexus RX 450h практически идеальный выбор. Этот автомобиль способен подарить вам максимальное удовольствие в каждой поездке круглый год днем и ночью.
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