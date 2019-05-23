В Чехове прохожие подняли машину для спасения придавленного байкера

Жуткая авария произошла на одном из перекрестков в деревне Крюково. Байкер попал под колеса легковушки, передает "Подмосковье сегодня".
По информации портала, девушка за рулем легкового автомобиля не заметила байкера и влетела в него. Мужчину придавило машиной. На помощь мотоциклисту пришли случайные прохожие – они подняли автомобиль и помогли пострадавшему выбраться. Мотоциклист доставлен в больницу.
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