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Авто

Есть жертвы: под Москвой столкнулись мотоцикл и автомобиль

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В поселке Тополиный Орехово-Зуевского района произошло страшное ДТП. Жертвами аварии стали два человека.

Уточняется, что в результате столкновения мотоцикла и автомобиля двое взрослых погибли, ребенок получил травмы. На данный момент по факту случившегося ведется оперативная проверка, передает телеканал "360".

14 мая 2019, 15:30

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