В аварии во время обгона пострадал ребенок

9 апреля на 189-м километре дороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии внедорожник Mitsubishi Pajero Sport попытался обогнать Opel Corsa и столкнулся с ним, передает портал ToDay News Ufa. В результате ДТП пострадала 29-летняя женщина-водитель Mitsubishi, ее шестилетний сын и 29-летняя подруга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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