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Авто

Сбежавший виновник смертельного ДТП в Москве сдался по требованию Кадырова

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Водитель Mercedes Gelandewagen, по вине которого в аварии на Можайском шоссе в Москве погибли женщина и ее дочь, сдался полиции. Беглец объявился после того, как на историю обратил внимание Рамзан Кадыров.

Лихач заявил, что погубил почти всю семью ненамеренно. "Я приношу соболезнования родным и близким пострадавших, извиняюсь перед своим родом и жителями России за то, что вот так все произошло", – сказал водитель. Свой побег с места ДТП он объяснил тем, что находился шоковом состоянии. Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором призвал виновника смертельной аварии незамедлительно явиться в полицию, не "позорить свой род" и ответить за содеянное. Подозреваемый объявился менее чем через сутки, передает "ТВ Центр".

 

29 марта 2019, 17:44

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