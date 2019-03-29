Сбежавший виновник смертельного ДТП в Москве сдался по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen, по вине которого в аварии на Можайском шоссе в Москве погибли женщина и ее дочь, сдался полиции. Беглец объявился после того, как на историю обратил внимание Рамзан Кадыров.
Лихач заявил, что погубил почти всю семью ненамеренно. "Я приношу соболезнования родным и близким пострадавших, извиняюсь перед своим родом и жителями России за то, что вот так все произошло", – сказал водитель. Свой побег с места ДТП он объяснил тем, что находился шоковом состоянии. Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором призвал виновника смертельной аварии незамедлительно явиться в полицию, не "позорить свой род" и ответить за содеянное. Подозреваемый объявился менее чем через сутки, передает "ТВ Центр".
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