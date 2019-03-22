В Уфе иномарка сбила двух человек

В Башкирии иномарка сбила двух мужчин. Пострадавшие занимались в это время дорожными работами.

Также сообщается, что автомобиль врезался в попутный трактор. Пострадавшие были вынуждены обратиться за помощью в больницу. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств ДТП, передает ToDay News Ufa.

