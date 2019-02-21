В Башкирии легковушка залетела под КамАЗ

Утром 21 февраля на пересечении Уфимского шоссе и Объездной дороги в городе Нефтекамск в Башкирии автомобиль ВАЗ-2112 врезался в КамАЗ, передает портал ToDay News Ufa. По предварительным данным, грузовик выехал на перекресток со второстепенной дороги и не уступил легковушке, которая была на главной. В результате пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗа. Девушку доставили в больницу.

