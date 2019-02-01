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Авто

В Татарстане угонщики врезались в сугроб

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В ночь на 31 января в полицию обратился таксист, который рассказал, что стал жертвой налетчиков. По его словам, на дороге возле поселка Местечко Раифа в Зеленодольском районе Татарстана его избили, после чего отобрали телефон и наличные, а также угнали автомобиль Daewoo Nexia, передает портал inkazan.ru. Злоумышленники отправились в сторону Зеленодольска, добавил таксист.

На Волгоградской улице сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, подходящий под описание. В ответ на сигнал к остановке машина начала увеличивать скорость, однако водитель не справился с управлением и врезался в сугроб. Из автомобиля выбежали двое молодых людей. Они попытались скрыться, но их задержали и доставили в отдел полиции.

1 февраля 2019, 18:57

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