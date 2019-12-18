В Петербурге КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

В Петербурге выясняют обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком, который сбил женщину. По данным ИА "Невские новости", КамАЗ совершил наезд на неустановленную женщину, которой на вид около 70 лет. Пенсионерка умерла в больнице. По данному факту проводится проверка.
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