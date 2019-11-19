В Петербурге в результате массового ДТП пострадал человек

В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись четыре автомобиля.
В результате случившегося один водитель получил травмы. Проводится проверка, пишет ИА "Невские новости".
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись четыре автомобиля.
В результате случившегося один водитель получил травмы. Проводится проверка, пишет ИА "Невские новости".
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