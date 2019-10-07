В Башкирии произошла смертельная авария

В минувшее воскресенье, 6 октября, в Мишкинском районе Башкирии произошли две серьезных аварии. На трассе Уфа-Янаул водитель Hyundai Elantra совершил наезд на корову и выехал на встречную полосу.
После инцидента автомобилист выставил на дороге аварийный знак для предупреждения других участников дорожного движения. Водитель "ВАЗ-2113" не заметил знак и въехал в иномарку. Мужчина погиб на месте. Водитель Hyundai Elantra получил травмы, сообщает ToDayNews Ufa.
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака