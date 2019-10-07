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Авто

В Башкирии произошла смертельная авария

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В минувшее воскресенье, 6 октября, в Мишкинском районе Башкирии произошли две серьезных аварии. На трассе Уфа-Янаул водитель Hyundai Elantra совершил наезд на корову и выехал на встречную полосу. 

После инцидента автомобилист выставил на дороге аварийный знак для предупреждения других участников дорожного движения. Водитель "ВАЗ-2113" не заметил знак и въехал в иномарку. Мужчина погиб на месте. Водитель Hyundai Elantra получил травмы, сообщает ToDayNews Ufa.

Автор: 7 октября 2019, 15:04

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