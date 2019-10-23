В Новокузнецке на перекрестке столкнулись два автомобиля

В Новокузнецке на перекрестке двух улиц произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля.
Сообщений о пострадавших не поступало, пишет сайт VSE42.RU. На данный момент причины и обстоятельства столкновения уточняются.
В Новокузнецке на перекрестке двух улиц произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля.
Сообщений о пострадавших не поступало, пишет сайт VSE42.RU. На данный момент причины и обстоятельства столкновения уточняются.
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