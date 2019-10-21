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Авто

Есть пострадавшие: в Башкирии молодая автоледи опрокинула легковушку

прочитано 124 раза

В Куюргазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. 25-летняя россиянка опрокинула иномарку.

По данным ToDay News Ufa, автоледи не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате ДТП пострадала женщина-водитель и ее 18-летняя пассажирка.

21 октября 2019, 15:27

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