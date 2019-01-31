Авария века: на льду Байкала столкнулись дрифтующие Lexus и Toyota

На Байкале сняли рекламный ролик аэродинамических обвесов для Toyota и Lexus. При съемках клипа люксовые автомобили столкнулись во время дрифта. Об этом сообщает телеканал "360", в распоряжении которого оказались кадры аварии.

Отмечается, что съемки проходили в период ледостава на самом глубоком озере планеты. В процессе путешествия по Байкалу команде KHANN все-таки удалось отснять кадры с люксовыми автомобилями на прозрачном льду озера.