В Югре машина ДПС насмерть сбила велосипедиста

На пересечении проспекта Нефтяников и улицы Ленина в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудник ГИБДД на служебном автомобиле сбил велосипедиста, сообщает портал nashgorod.ru. От полученных травм тот скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.