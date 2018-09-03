В Башкирии водитель погиб в загадочном ДТП

Вечером 2 сентября на 13-м километре дороги Аксаково – Кожай – Икские Вершины в Бижбулякском районе Башкирии автомобиль LADA Kalina съехал в кювет и врезался в дерево, передает портал ToDay News Ufa. Что заставило водителя съехать с проезжей части на прямом участке, неизвестно.

Находившийся за рулем 40-летний мужчина погиб на месте. Его 27-летний пассажир был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.