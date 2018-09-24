Москва встала в десятибалльных пробках из-за ливня

Синоптики не зря объявили в Москве жельтый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра на 24 и 25 сентября. В этом собственными глазами смогли убедиться гости и жители столицы уже вечером. Одновременно с ливнем дороги в городе встали в десятибалльных пробках, передает НСН. Серьезные заторы наблюдались в центре города, на основных магистралях и МКАД. Синоптики ожидают, что до утра 26 сентября в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.