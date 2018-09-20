Mercedes GLS 350d: S-класс среди внедорожников

Роскошный внедорожник определенно круче, чем роскошный седан. Во-первых, потому что больше. Во-вторых, это показатель, что у владельца точно есть деньги на химчистку салона (не будешь же внедорожник вечно гонять по асфальту). Ну и, в-третьих, материала на роскошную отделку салона внедорожника, естественно, уйдет больше!

У специалистов в Штутгарте получилось сделать внедорожник не только внушительным, но и красивым. "Ребра" на капоте и решетка радиатора приведены в соответствие с современными акцентами в дизайне всех линеек Mercedes. В ту же сторону сработана и "сетка" в нижней части бампера.

Mercedes GLS Цена, руб. 6 889 534 Цена в минимальной конфигурации, руб. 5 775 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2987 / 249 Привод полный Разгон 0-100, сек. 7,8 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,6 / 12,2 Снаряженная масса, кг 2455 Длина/ширина/высота, мм 5130/1934/1850 Клиренс 215 Объем багажника, л. 680 / 2300

И в то же время это внедорожник. Массивный, весомый, рассекающий гладь автомобильного потока, как ледокол "Ленин" – льды во время весеннего паводка. И если анфас GLS выглядит даже "слегка спортивно", то корма у него практически квадратная.

Форма обусловлена тем, что автомобиль официально считается семиместным: здесь наличествует третий ряд сидений, где могут с комфортом (да, я не шучу!) разместиться два человека. Обратите внимание на огромное, по меркам задних сидений, расстояние до спинки кресла второго ряда.

Впереди уж тем более есть где развернуться: передние сиденья – что пассажира, что водителя – больше похожи даже не на кресла, а на троны. Боковая поддержка носит, на мой взгляд, не функциональный, а эстетический характер: закладывать резкие повороты на внедорожнике – не лучшая идея. Хотя динамику этого автомобиля мы обсудим чуть позже.

Пора, пора менять устаревшую "приборку" со стрелками на сплошную LCD панель. S-класс, E-класс уже может этим похвастаться. И даже обновленное поколение Gelandewagen вовсю выставляет эту фишку напоказ. Полагаю, что и GL на своем следующем витке эволюции оставит стрелки в прошлом. Ну или хотя бы в самых простых комплектациях.

Хотя из всех "стрелочных" приборных панелей, что я видел, эта – далеко не самая страшная. В движении GLS уверен в себе и небезосновательно. Трехлитровый дизельный движок заставляет этот внешне громоздкий и внушительный аппарат практически воспарить над дорогой. Пусть разгон происходит почти за 8 секунд (да, видели мы и побыстрее), машина все равно ощущается динамичной.

GLS может похвастаться адаптивной подвеской, подстраивающейся по высоте и жесткости под дорожные условия. И разница между комфортным и спортивным режимом действительно существенна. Не забывая о том, что это все-таки внедорожник, "облизывать" повороты на развязках становится куда интереснее, когда здоровенный GLS практически прилипает к асфальту. Вот тут-то нам и пригодились спортивные саппорты на сиденьях.

Не ждите чудес, конечно. Это не спортивный болид, и в гонке на четверть мили вы не будете победителем: на высоких оборотах, как и любой дизель, тягу этот движок теряет. Но старт у Mercedes GLS все равно впечатляющий.

S-класс – это не только хорошие ездовые характеристики и дорогой салон. Мне нравится, как в Штутгарте относятся к деталям. Взять, например, лепестки в задних фонарях, которые, выполняя свою функцию на 100%, удивляют нестандартным и очень красивым дизайнерским решением.

Ну и чтобы никто не забывал, что это Mercedes-Benz. Климат-контроль и управление бортовым компьютером выполнены в старом стиле, и в этом есть своя ламповая теплота. Мне кажется, скоро делать так не будут.

Два люка добавляют освещенности в салоне и создают неплохой фон для селфи.

Звук здесь не обозначен значком Burmeister, это отдельная оплачиваемая опция. Но воспринимается музыка очень даже хорошо, и это первый раз, когда я захотел прибавить середину в эквалайзере: хочется чуть больше полноты звука, чем слышно в "нулевом" варианте настроек. А вот звонкости – хоть отбавляй. Отсюда – минус 2 в верхних частотах. Выставляем эквалайзер как на картинке и забываем о настройках надолго.

В завершение обзора проводим гитарный тест. Со сложенными сиденьями третьего ряда в багажник можно положить столько гитар, что впору открывать музыкальный магазин. 2600 литров – это вам не хухры-мухры. Да и с разложенными сиденьями гитара прекрасно встает поперек: машина-то широкая!

Когда-то я писал, что люди делятся на две категории: одним нравится Mercedes, другим – BMW. И совсем недавно понял, что перешел из второй категории в первую. Чувствуешь себя как-то солиднее. С обилием камер контроля скорости гонять по городу уже не хочется, да и всем, кто роняет слюну на M-серию, ребятам с шильдиком AMG есть что ответить. В общем, ждите новых тестов с трехконечными звездами. До новых встреч!

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru