SKODA KODIAQ: медведь с повадками рыси

К стыду своему должен признаться – не знал, что кадьяк это – один из самых крупных бурых медведей, обитающих на Земле. В рекламе же SKODA никаких намеков на сходство с косолапым не наблюдается, поэтому, получив машину на тест-драйв, первым делом я решил поинтересоваться, а что собственно означает название модели – KODIAQ .

Надо сказать, что с медведем этот автомобиль имеет очень далекое родство. Разве что вид спереди напоминает оскалившуюся пасть лесного хищника, а вот повадки у SKODA KODIAQ, скорее, какого-то быстрого зверя – рыси или гепарда.

Мне досталась машина в максимальной комплектации Style с полным набором опций и электронных помощников, но только без вентиляции сидений. Это меня, конечно, не сильно расстроило – потеть от страха или неуверенности все равно не пришлось.





Но, обо всем по порядку. С точки зрения водителя, автомобиль очень удобный – чешские инженеры и дизайнеры постарались на славу! Регулировка передних сидений – во всех возможных направлениях и плоскостях с электроприводом и памятью. Бортовой компьютер – классический, а управление им – удобное и предсказуемое. Только почему-то нет навигатора.

Зато есть четыре камеры и датчики по всему контуру машины, очень помогающие при парковке. И главное – функция смены картинки, которая, честно говоря, в первые секунды меня поразила. Можно увидеть автомобиль сверху, причем в реальном окружении – все детали пространства видны как на ладони.

Создается впечатление, что над автомобилем завис квадрокоптер и передает картинку на экран. Конечно, я раскусил секрет системы кругового обзора Area View – ничего сверхъестественного в наш век высоких технологий в ней нет, но в условиях городской парковки, особенно ночью, она незаменима.

Особое спасибо хочется сказать SKODA, что она не поймала хайп на сенсоризации всего и вся в салоне, этим в последнее время грешат многие производители. Раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, радио, фары, обогрев заднего стекла, помощник парковки, ручной тормоз и прочие функции, к которым часто обращаешься, управляются приятными на ощупь кнопочками и рычажками, расположение которых быстро запоминается.





Больше всего мне понравилось колесико на руле для регулировки громкости радио и музыки – решение намного лучшее, чем банальные лепестки или кнопки "плюс-минус".

В ночное время комфорта в салоне становится больше – можно запрограммировать приятную подсветку дверей и пространства для ног любого цвета. От дороги она не отвлекает абсолютно, а антураж в салоне создает приятный.

Светодиодная оптика ночью работает на пять – на полностью темной дороге мне ни разу не пришлось включать дальний свет. Ближний в компании с противотуманками светит великолепно. Надо ли говорить, что фары поворотные? В наполненной множеством функций машине – это даже не сюрприз, а данность.





В целом же, создатели SKODA KODIAQ постарались сделать жизнь водителя (да и его попутчиков) приятной во всех отношениях. К примеру, садясь за руль во второй или третий раз, я совершенно случайно обнаружил в плоскости двери спрятавшийся зонтик (он был упакован в пакет, кусочек которого выглядывал наружу). Обошел машину с другой стороны и – о, чудо – в двери переднего пассажира притаился его собрат.

А открыв бардачок, удивился, что соседней кнопкой открывается второй такой же, но спрятавшийся под накладкой передней панели. Разочаровал только ее внешний вид: вокруг кожа, мягкий пластик и тканевая отделка по всему салону, а тут – кусок блестящей пластмассы. Но, это скорее – ворчание на фоне того, что на самом деле позанудствовать-то больше причин нет.





Удобный регулируемый подлокотник с небольшим пространством для хранения мелочей; подстаканники, позволяющие открыть бутылку, не доставая ее; ниши в дверях с небольшим ящичком для мусора, зарядки USB и даже розетка на 220 вольт (правда, только для узких штекеров) – это, безусловно, фишечки SKODA KODIAQ, улучшающие комфорт и настроение.

Задним пассажирам тоже удобно – это же настоящий семейный автомобиль. Сиденья и их спинки регулируются, такого вы не найдете в кроссоверах-одноклассниках. Столики, как в самолете и крепления для гаджетов – тоже неплохо. Третий ряд, конечно, узковат для взрослых пассажиров, но детям на галерке будет достаточно комфортно. Машина может вместить семь человек, но что-то мне подсказывает – в такой конфигурации ее мало кто будет эксплуатировать постоянно.





Утомлять читателя цифрами ТТХ не буду, они есть в конце статьи. Скажу лишь, что ездил я на машине с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. На загородной дороге он показал себя очень неплохо – на обгонах запаса хода хватает с избытком. Да и стартует в городе со светофоров KODIAQ весьма проворно. Подвеска уверенно проглатывает неровности дороги, ямы и лежащих полицейских. В поворотах на большой скорости крен чувствуется, но это предсказуемо – у машины достаточно высокий клиренс.

Внедорожные качества медведя с замашками рыси оценить не удалось, да и кажется мне, что для путешествий по непроходимым местам эта машина не подходит из-за низких свесов, несмотря на позиционирование ее производителем в качестве внедорожника. Зато для длительных поездок из города на дачу с фрагментами проселочных и гравийных дорог SKODA KODIAQ – то, что нужно.

Благодарим за предоставленный автомобиль дилерский центр "ВЕНТУС"