В Башкирии после аварии перевернулся катафалк с гробом

Днем 18 сентября на 40-м километре дороги Стерлитамак – Салават в Башкирии столкнулись автомобили Daewoo Gentra и катафалк "Луидор", который вез на местное кладбище гроб, передает портал mkset.ru. Сообщается, что автомобиль ритуальных услуг не пропустил легковушку во время поворота. В салоне Daewoo находился семимесячный ребенок. Тем не менее в результате аварии никто не пострадал. Последствия столкновения сфотографировали.