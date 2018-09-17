Пострадали дети: иномарка вылетела на тротуар в Нижнем Новгороде

На проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода автомобиль Hyundai вылетел с проезжей части и сбил стоящую на тротуаре женщину, передает портал newsnn.ru. Кроме нее, пострадали двое детей 13 и 14 лет, которые сидели в машине. Женщину и 13-летнюю девочку госпитализировали. Второго ребенка отпустили домой после осмотра врачей. По предварительным данным, водитель иномарки – 33-летний мужчина – не справился с управлением.