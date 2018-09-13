В Волгограде автоледи вылетела на встречку и убила троих мужчин

В Волгограде произошло смертельное ДТП с тремя жертвами. Виновницей страшной аварии стала 46-летняя автоледи.

Все случилось из-за того, что женщина пошла на неосторожный обгон. Она не успела завершить маневр и лоб в лоб протаранила встречный автомобиль. В результате происшествия мужчины в возрасте 58, 67 лет и 61-го года скончались на месте ДТП. Сама автоледи доставлена в больницу. Ее жизни ничто не угрожает, пишет novostivolgograda.ru.