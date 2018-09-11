В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину на зебре

В городе Стерлитамаке иномарка сбила пенсионерку. Женщина скончалась в лечебном учреждении.
Уточняется, что 21-летний водитель Kia наехал на пожилую горожанку на пешеходном переходе. Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу, но через несколько часов скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, передает ToDay News Ufa.
Актриса призналась, что ей не пришлось приспосабливаться
Андрей Наумов и Жан-Мишель высказались о своем уходе
Артист вспомнил последний разговор с другом
Звезда российских сериалов ждет пятого ребенка