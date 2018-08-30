В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов

Утром 30 августа на регулируемом пешеходном переходе в городе Альметьевск в Татарстане автомобиль ВАЗ-21099 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, передает портал inkazan.ru. Пострадавшие погибли на месте. После ДТП водитель попытался скрыться. Его задержали. Сообщается, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.