Авария с автобусом попала на видео

На левом берегу Ростова-на-Дону произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Ford и маршрутного автобуса, передает портал rostovgazeta.ru. Произошедшее попала на камеру регистратора, установленную в кабине пассажирского транспортного средства. На записи видно, как легковушка выезжает на встречную полосу и врезается в автобус, который после столкновения вылетел с дороги, снес забор и врезался в дерево. Сообщается, что в момент ДТП пассажиров в нем не было – водитель возвращался домой со смены.