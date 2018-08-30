Иномарка сбила двухлетнего ребенка на зебре

В районе дома №77 на улице Гоголя в Уфе автомобиль Nissan Juke, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, не уступила дорогу матери с ребенком, которые переходили дорогу по зебре, передает портал ToDay News Ufa. В результате столкновения двухлетняя девочка пострадала. Ее доставили в больницу, где диагностировали ушибы. После оказания необходимой помощи ребенка отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.